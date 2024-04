Tausende Besucher haben am Wochenende im Rahmen des „Kimmichwiesen und Stammheimer Feld Open“ den Weg in die Calwer Gewerbegebiete gefunden. In die ganzen Gewerbegebiete? Ja, allerdings.

Keine Selbstverständlichkeit. Denn das Areal ist groß, liegt teils am steilen Hang, wird von der B 296 durchschnitten.

Lesen Sie auch

Schnitzeljagd feiert Erfolg

Dass es dennoch gelang, die Menschen so ziemlich überall hin zu locken, schreiben die Organisatoren mehreren Faktoren zu. Und manche dürften eine Wiederholung wert sein.

Dabei war eine Idee recht spontan entstanden, berichtete Calws Citymanagerin Johanna Klug am Sonntagnachmittag im Gespräch: eine Schnitzeljagd, bei der Kinder Stempel bei den teilnehmenden Betrieben sammeln durften. Als Preise winken Tagestickets für den Europapark und Tripsdrill.

Führungen locken viele an

Der Gedanke dahinter, die Randgebiete besser einzubeziehen, war offenbar erfolgreich. Allein am Samstag, so erzählte Klug, seien rund 1800 Schnitzeljagd-Karten abgeholt worden – obwohl die Aktion nicht mal beworben wurde.

Ein weiterer Punkt, so sagte Nicolai Stotz, gemeinsam mit Jürgen Ott Vorsitzender des Calwer Gewerbevereins, seien die angebotenen Führungen durch das neu entstehende Krankenhaus im Stammheimer Feld gewesen. „Das lief super“, freute sich Stotz. Extrem großen Andrang habe es zudem bei der Firma Perrot gegeben, die mit Führungen durch die Turmuhr-Fabrik lockte. Nicht zuletzt diese beiden Angebote hätten die eher abgelegenen Gebiete im Stammheimer Feld belebt.

Maiwägen sind dabei

Und auch für das ebenfalls tendenziell schwächer besuchte Gebiet am oberen Hang der Kimmichwiesen – hier schreckt die Steigung manche Gäste ab – hatten sich die Veranstalter etwas einfallen lassen.

Denn dort gastierten am Sonntag zahlreiche Maiwägen, die am 1. Mai wieder im Kreis Calw unterwegs sein werden. Und boten die Gelegenheit, die Fahrzeuge mal in Ruhe aus nächster Nähe zu betrachten.

Verleihung der Siegel als fester Bestandteil?

Doch nicht nur das. Die Maiwägen erhielten bei dieser Gelegenheit auch ihre Siegel verliehen – nach eingehender Prüfung durch die Vorsitzende der Bauwagenfreunde Ricarda Becker sowie Calws Oberbürgermeister Florian Kling. Das Maiwagen-Siegel gibt es seit rund acht Jahren und wird nur an die Wagen vergeben, die die Vorschriften erfüllen.

Für Jürgen Ott dürfte dieses Ritual indes gerne fester Bestandteil des alle zwei Jahre stattfindenden Kimmich Open werden.

Als weiteren Höhepunkt der Gewerbeschau führte Stotz nicht zuletzt das Konzert am Samstagabend auf dem Parkplatz des E-Centers auf. „Die Band war der Hammer“, meinte er. „So was brauchen wir viel mehr in Calw“, hätte er mehrfach als Rückmeldung von Besuchern bekommen.

Auch die etwa 40 teilnehmenden Betriebe, so berichtete Ott, seien zufrieden gewesen – explizit auch mit dem Samstag, an dem sonst weniger los sei. Neben dem Wetter und dem Engagement der Organisatoren sei das vor allem den Firmen selbst zu verdanken, die nicht zuletzt vieles für Kinder angeboten hätten. „Es freut uns, dass die Betriebe so mitziehen“, bekräftigte Ott.

Hubschrauberrundflüge komplett gestrichen

Alles lief am Ende dann aber doch nicht rund. Der Wermutstropfen: Die geplanten Hubschrauberrundflüge wurden komplett gestrichen – weil das Fluggerät einen Motorschaden hatte. Die Gäste, die einen Flug gebucht hatten, hätten darauf aber verständnisvoll reagiert.