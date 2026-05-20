Der Großeinsatz der Feuerwehr gegen Brände in Südkalifornien zahlt sich aus. Langsam gewinnen die Löschteams die Oberhand gegen die Flammen. Tausende Menschen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen.
Los Angeles - Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien gegen mehrere Waldbrände an. Der Großeinsatz zu Beginn der Feuersaison in dem Westküstenstaat zeigt Erfolg. Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa vor der Küste Kaliforniens war am Dienstagabend (Ortszeit) nach Behördenangaben zu 26 Prozent eingedämmt. Es hatte innerhalb weniger Tage eine Fläche von rund 68 Quadratkilometer erfasst.