1 Der Betrüger buchte mehrere tausend Euro vom Konto des 69-Jährigen ab. (Symbolfoto) Foto: weerapat1003 – stock.adobe.com

Ein 69-jähriger Mann aus Sulgen ist am Dienstag Opfer eines sogenannten Phising-Betrugs geworden.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Der 69-Jährige bot bei einem Online-Kleinanzeigen-Portal eine Jacke zum Verkauf. Daraufhin meldete sich ein Interessent und signalisierte Kaufinteresse.

Zur Abwicklung der Bezahlung bat der Betrüger den 69-Jährigen um dessen E-Mail-Adresse, damit er ihm einen Link zusenden könne. In der Folge klickte der Mann den zugesandten Link an und gab dort wie aufgefordert seine Bankdaten an.

Die Überweisung des für die Jacke vereinbarten Betrages erfolgte jedoch nicht, stattdessen buchte der Betrüger mehrere tausend Euro vom Konto des 69-Jährigen ab.

Polizei warnt: Niemals auf verdächtige Links klicken

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Phishing-Links, mit deren Hilfe es Unbekannten möglich ist, unberechtigte Geldtransfers von ihren Opfern vornehmen. Klicken Sie niemals auf von fremden Personen übermittelte

Links. Überprüfen Sie im Zweifel die Adresszeile Ihres Browsers. Bei geringsten Abweichungen sollten sie stutzig werden. Verwenden Sie für Online-Käufe und -Verkäufe nur offizielle Bezahlsysteme.

Weitere Informationen erhalten Sie unter polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing oder bei jeder Polizeidienststelle.