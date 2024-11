Audi prallt in Hüfingen gegen Suzuki

1 Bei dem Unfall entstanden rund 16 000 Euro Sachschaden. (Symbolfoto) Foto: Rath

Bei einem Unfall in Hüfingen sind am Donnerstagabend rund 16 000 Euro Sachschaden entstanden.









Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 18.30 Uhr an der Einmündung der Straße "In den Riedwiesen" in die Schaffhauser Straße (L 181). Ein 35-jähriger Audi-Fahrer nahm einer 69-jährigen Suzuki-Fahrerin die Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen.

Der Sachschaden beträgt etwa 16 000 Euro.