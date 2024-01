23-Jähriger demoliert in Albstadt Autos

1 Gleich mehrere Autos wurden in einer Straße beschädigt. (Symbolfoto) Foto: Georgii Shipin/ Shutterstock

In Albstadt sind in der Nacht auf Samstag mehrere Autos von einem alkoholisierten Mann beschädigt worden.









Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Sachbeschädigungen gegen 1.15 Uhr in der Truchtelfinger Straße in Ebingen. Die Beamten trafen den 23-Jährigen noch vor Ort an. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.