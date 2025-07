1 Groß und Klein waren bei dem Entenspaß an der Brigach im Einsatz. Foto: Renate Zährl Round Table 76 veranstaltete den großen und beliebten Entenrennen-Spaß auf der Brigach.







Link kopiert



6500 Gummienten schwammen bei dieser 27. Auflage des Rennens von der Brigachbrücke am Inselparkhaus zu der Brücke am Paradiesweg in Richtung Bahnhof.