Das sind die Bilder: Tausende Besucher beim Weihnachtsmarkt in Bisingen

Tausende Besucher flanierten am zweiten Advent über den Bisinger Weihnachtsmarkt. Auch der am Nachmittag einsetzende Regen schreckte sie nicht – das sind die Bilder

„Ein paar Quarkbällchen zum Mitnehmen?“, ruft Dirk Rubel zwei Besuchern zu, die gerade vorbeiflanieren. Er steht am Stand von „Hobby und Helfen“. Der Verkauf läuft gut. „Wir sind guter Dinge“, sagt er – zumal die Gruppe bereits im vergangenen Jahr großen Erfolg mit den Quarkbällchen hatte, die heiß auf die Hand ausgegeben werden. Der Erlös ist für die Jugendarbeit des Chors Stimmfarben.

Am Sonntag gab es – das zeichnet den Weihnachtsmarkt aus – viele Stände gemeinnütziger Gruppen, und sie alle freuten sich über den regen Besuch des Bisinger Weihnachtsmarkts. Er gilt als der schönste dörfliche Weihnachtsmarkt in der Region und hat auch diesmal wieder Tausende Kauf- und Schaulustige aus nah und fern angelockt.

Darunter waren auch Sabrina Schmidt und ihre Familie. Es ist für sie zur guten Familientradition geworden, nach dem gemeinsamen Kaffee am zweiten Advent über den Weihnachtsmarkt zu spazieren. Dagmar Döcker aus der Reutlinger Gegend war dagegen zum ersten Mal rund um die Hohenzollernhalle unterwegs.

Für sie steht fest: „Nächstes Jahr würde ich wieder kommen.“ Schließlich wartet der Bisinger Weihnachtsmarkt mit „sehr vielen kunsthandwerklichen Sachen“ auf, die zum Stöbern einladen. Außerdem herrsche eine „schöne Stimmung und die Verkäufer sind nett“.

Seit 34 Jahren mit einem Stand präsent

Tatsächlich fehlte es an nichts: Warme Felle, Kerzen und Kränze, kunstvolle Holzschnitzereien, gestrickte Mützen und vieles mehr gab es zu entdecken. Große Resonanz fand am Sonntag auch der Bücherverkauf der Gemeindebücherei in der Hohenzollernhalle. Dort konnten die Besucher übrigens auch eine mit Klemmbausteinen nachgebaute Burg Hohenzollern bestaunen.

Wie die Besucher kommen auch die Standbetreiber immer wieder gerne auf den Bisinger Weihnachtsmarkt. Zu ihnen gehört etwa Heike Eberle aus Balingen, die seit 34 Jahren weihnachtliche Dekorationen anbietet. Sie ist jedes Jahr dabei, „weil es ein schöner Markt ist und weil es fast nur Selbstgemachtes gibt“.

Den Markt gibt es seit 1987

Doch auch neue Kunsthandwerker waren vertreten. Zu ihnen zählt Christine Woköck aus Tailfingen. Sie ist erstmals überhaupt auf einem Weihnachtsmarkt dabei und wollte nun einfach einmal präsentieren, was sie übers Jahr hinweg herstellt – auch dafür bietet der Bisinger Weihnachtsmarkt die perfekte Gelegenheit.

Organisiert wird der Markt vom „Arbeitskreis Weihnachtsmarkt“, der sich aus der „Alternativen Liste“, dem „Freizeitclub für Behinderte und Nichtbehinderte“ und der SPD Bisingen zusammensetzt. Den Markt gibt es seit 1987.

Für viele Besucher und Standbetreiber ist klar: Sie sind auch im nächsten Jahr gerne wieder dabei.