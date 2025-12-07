Das sind die Bilder: Tausende Besucher beim Weihnachtsmarkt in Bisingen

Tausende Besucher flanierten am zweiten Advent über den Bisinger Weihnachtsmarkt. Auch der am Nachmittag einsetzende Regen schreckte sie nicht – das sind die Bilder
„Ein paar Quarkbällchen zum Mitnehmen?“, ruft Dirk Rubel zwei Besuchern zu, die gerade vorbeiflanieren. Er steht am Stand von „Hobby und Helfen“. Der Verkauf läuft gut. „Wir sind guter Dinge“, sagt er – zumal die Gruppe bereits im vergangenen Jahr großen Erfolg mit den Quarkbällchen hatte, die heiß auf die Hand ausgegeben werden. Der Erlös ist für die Jugendarbeit des Chors Stimmfarben.