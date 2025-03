Tausende Besucher waren dabei: Das war bei der 13. „Drive“-Messe in Ettenheim geboten

Die 13. Frühjahrsmesse „Drive“ des Gewerbevereins war ein voller Erfolg: Tausende Besucher strömten am Sonntag in die Barockstadt und bestaunten das Sortiment zahlreicher Aussteller. Von Traktoren über Fahrräder bis hin zu Oldtimern gab es alles zu sehen. Und auch für Kinder wurde so einiges geboten.