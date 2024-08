Tausende Besucher: Das waren die Höhepunkte des „Festivals der Kristalle“

1 Die Festivalbesucher waren bunt gemischt und kamen auch aus Ländern außerhalb Europas. Foto: Kern

Das „Festival der Kristalle“ schreibt am neuen Standort in Haslach die Erfolgsgeschichte der Internationalen Mineralientage fort. Tausende Besucher strömten am Wochenende im Marktstädtchen zur Stadthalle.









Link kopiert



Am Einlass grüßte ein Türstockvorbau mit den traditionellen Bergmannszeichen Meißel und Schlägel in Anspielung auf die alte Silbergrube in Schnellingen. Das breitgefächerte Angebot von unter anderem Mineralien, Fossilien, Schmuck und Bergbau-Antiquitäten verteilte sich auf die Halle, den dort beidseitig verlaufenden Arkaden und den „Kleinen Saal“ sowie dem Zelt auf dem Vorplatz.