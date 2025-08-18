Tauchsport in Lörrach und Weil: Philipp Bittner taucht gern ab

Gemeinsam mit Gleichgesinnten der Tauchsportgemeinschaft Lörrach-Weil am Rhein pflegt er ein außergewöhnliches Hobby. Unter Wasser empfängt die Taucher eine andere Welt.
Philipp Bittners Urlaubshautfarbe als Kind? Rücken braun, Bauch weiß. Schon als Bub verbrachte er im Wasser die meiste Zeit beim Schnorcheln: Die stille Schönheit der Unterwasserwelt faszinierte ihn früh, dennoch sei es über viele Jahre hinweg bei der gängigen Taucherbrille geblieben. Bis ihm seine Frau zum 40. Geburtstag den Gutschein für einen Tauchkurs geschenkt hat. „Das Gute an dem Sport ist: Man kann ihn auch im fortgeschrittenen Alter beginnen“, sagt der 46-Jährige.