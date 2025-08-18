Tauchsport in Lörrach und Weil: Philipp Bittner taucht gern ab

Gemeinsam mit Gleichgesinnten der Tauchsportgemeinschaft Lörrach-Weil am Rhein pflegt er ein außergewöhnliches Hobby. Unter Wasser empfängt die Taucher eine andere Welt.

Philipp Bittners Urlaubshautfarbe als Kind? Rücken braun, Bauch weiß. Schon als Bub verbrachte er im Wasser die meiste Zeit beim Schnorcheln: Die stille Schönheit der Unterwasserwelt faszinierte ihn früh, dennoch sei es über viele Jahre hinweg bei der gängigen Taucherbrille geblieben. Bis ihm seine Frau zum 40. Geburtstag den Gutschein für einen Tauchkurs geschenkt hat. „Das Gute an dem Sport ist: Man kann ihn auch im fortgeschrittenen Alter beginnen“, sagt der 46-Jährige.

Als Geschäftsführer der Rhenus Logistics AG mit Sitz in Basel befindet er sich oft mitten im Geschehen, muss nach allen Seiten kommunizieren, Entscheidungen treffen: ein Hochspannungsjob. Aber sobald er abtaucht, vollständig eintaucht in das andere Element, „ist all das weg. Ich höre nur noch meinen Atem, meinen Herzschlag. Es ist fast wie eine Meditation“, sagt er.

Die Ausrüstung und das Training

Nach der Prüfung in Praxis und Theorie hat er sich der Tauchsportgemeinschaft Lörrach-Weil am Rhein angeschlossen. Anfangs hatte er sich die Ausrüstung ausgeliehen, dann nach und nach gekauft. Ein ausgesprochen günstiges Vergnügen sei es nicht: 2000 bis 3000 Euro müsse man in eine komplette Ausrüstung investieren. Andererseits: Was kostet heute ein E-Bike?

Einmal im Jahr absolviert er den Tauchtauglichkeitstest, um etwa Herz- und Lungenfunktion zu überprüfen. Trainiert wird in der Sommersaison einmal in der Woche im Sprungbecken des Parkschwimmbads – stets außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Im Winter ziehen die Taucher mit Schnorchel und Flossen ihre Bahnen im Hallenbad.

Unter Wasser: „Nur schauen, nicht anfassen.“

Die Tauchsportler sind meist in den Seen der Schweiz oder am Hochrhein unterwegs, auch ihren Urlaub planen viele entlang der Frage: Wo kann man tauchen?! Wichtig: „Nie allein tauchen“, sagt Philipp Bittner. Auch wer sich optimal auf einen Tauchgang vorbereitet, kann unter Wasser in Schwierigkeiten geraten – und dann wird es womöglich schnell eng. Immer in der Gruppe – aber jeder für sich.

Und für alle Hobbyschnorchler hat Philipp Bittner einen Hinweis: „Nur schauen, nicht anfassen.“ Taucher seien Gäste unter Wasser, der Besuch sollte so unauffällig und unaufgeregt wie möglich stattfinden. Auch behutsame Berührungen von Fischen, anderen Lebewesen oder Pflanzen werden vermieden.

Die Tauchgänge: ein stilles Naturerlebnis

Bis zu einer Stunde könne ein Tauchgang in der Regel dauern. Das hängt etwa von Temperatur, Sauerstoffverbrauch und Tiefe ab. Je nachdem, muss Zeit für Pausen beim Auftauchen in Etappen mitgerechnet werden. Nach unten geht es dagegen ziemlich zügig.

Wer abtaucht, um möglichst viele Fische zu sehen, der hat womöglich das Hobby verfehlt: Es gehe in erster Linie um das Tauchen als solches, nicht darum, was sich unter Wasser zeigt. Es komme vor, dass bei einem Tauchgang kaum ein Fisch zu sehen ist – indes steht das stille Erleben der Natur im Zentrum. Dennoch – zugegeben: Sein schönstes Taucherlebnis hatte er in eindrucksvoller Gesellschaft auf Bali – inmitten mächtiger Mantarochen.

Wer Interesse am Tauchen hat, kann sich gerne bei der Tauchsportgemeinschaft Lörrach-Weil am Rhein melden.

www.tsg-loerrach.de