Taucherladen wird zum Pop-up-Store: Musikfans können in Freiburg in die Welt der Schallplatten eintauchen

In Freiburg gibt es zurzeit einen „Rock-up-Store“ in einem Taucherladen. Dort bieten sechs Freunde Schallplatten aus ihrer umfangreichen Plattensammlung zum Verkauf an.
Was ein „Pop-up-Store“ ist, weiß mittlerweile fast jeder: ein Laden, der nur für kurze Zeit irgendwo auftaucht. Aber ein „Rock-up-Store“? Den gab es bisher nicht. Die „Platten Quelle“ in Freiburg-Brühl ändert das derzeit. Sie ist ein Secondhand-Plattenladen, und das Motto der Macher lautet: „Old Music from Old People“, es gibt also „alte Musik von alten Leuten“ zu entdecken. Inhaber Adalbert „Adi“ Müller, der vor seiner Zeit als Kaufmann Taucharchäologe war, und seine mittlerweile sechs Mitstreiter eint die Leidenschaft für Punkmusik. Im Hinterzimme seines Tauchladens bieten sie nun bis zum 24. Januar 2026 Teile ihrer Plattensammlungen zum Verkauf an.