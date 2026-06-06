Tauchclub Ebingen erzählt vom Hobby: Über den Tauchsport und die Begegnung mit einem Hai

Von ihrem Hobby erzählen der Vorsitzende und ein Tauchlehrer des Tauchclubs Ebingen. Und davon, dass Tauchsportler die Natur schützen.
Es hat schon seinen ganz besonderen Reiz, wenn man die Unterwasserwelt bestaunen und seltene Pflanzen- und Tierarten ganz nah am Meeresboden sehen kann. Was allerdings Touristen bei ihrem einwöchigen Tauchkurs oder auf Schnorcheltouren im Urlaub machen, habe überhaupt nichts mit dem eigentlichen Tauchsport zu tun. Das stellt Volker Singer in aller Deutlichkeit klar. Der Vorsitzende des Tauchclubs Ebingen erläutert gemeinsam mit einem der vereinseigenen Tauchlehrer im Gespräch mit unserer Redaktion, dass man in Ebingen weder in einer Woche schon den Tauchschein hat noch die Korallenriffe am Roten Meer oder in Australien schädigt. In einem der ältesten Vereine Albstadts wird den Tauchschülern vielmehr beigebracht, die Natur zu schützen: „Der Umweltschutz steht bei uns ganz oben!“