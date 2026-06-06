Tauchclub Ebingen erzählt vom Hobby: Über den Tauchsport und die Begegnung mit einem Hai

Es hat schon seinen ganz besonderen Reiz, wenn man die Unterwasserwelt bestaunen und seltene Pflanzen- und Tierarten ganz nah am Meeresboden sehen kann. Was allerdings Touristen bei ihrem einwöchigen Tauchkurs oder auf Schnorcheltouren im Urlaub machen, habe überhaupt nichts mit dem eigentlichen Tauchsport zu tun. Das stellt Volker Singer in aller Deutlichkeit klar. Der Vorsitzende des Tauchclubs Ebingen erläutert gemeinsam mit einem der vereinseigenen Tauchlehrer im Gespräch mit unserer Redaktion, dass man in Ebingen weder in einer Woche schon den Tauchschein hat noch die Korallenriffe am Roten Meer oder in Australien schädigt. In einem der ältesten Vereine Albstadts wird den Tauchschülern vielmehr beigebracht, die Natur zu schützen: „Der Umweltschutz steht bei uns ganz oben!“

Ja, man kann natürlich innerhalb einer Woche das Tauchen erlernen. Eine Gelegenheit, die viele Touristen auch während ihres Urlaubs am Meer nutzen. Gegen viel Geld, wie Volker Singer anfügt. Beim Tauchsport gehe es aber nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um die eigene Sicherheit und die seines Tauchpartners, stellt Thomas Batke Beck fest. Er muss es wissen. Schließlich ist er einer von vielen Tauchlehrern beim Verein und sagt: „Es geht immer ein erfahrener Taucher mit zur Absicherung.“ Und im Tauchclub gibt es viele mit Erfahrung, auch „alte Hasen“ mit über 70 Jahren. Allerdings muss man ab einem Lebensalter von 40 Jahren jährlich zur Tauchtauglichkeitsuntersuchung. Das sei eine Art Vorsorgeuntersuchung, bei der unter anderem das Herz-Kreislaufsystem, das Trommelfell und das Lungenvolumen unter die Lupe genommen werden, erklären die beiden Taucher.

Schutz des Meeresbodens

Bei der Ausbildung, die etwa ein halbes Jahr lang dauert, lernen die Neulinge beispielsweise Tarierübungen, also das Schweben im Wasser, sodass der Meeresboden mit seinem Bewuchs geschützt wird. Es geht aber auch um die Partnerrettung. „Nach einer Ausbildung bei uns beherrschen die Taucher unter Wasser ihren Körper und das Equipment“, bestätigt Volker Singer, der stolz verkündet: „Wir haben großen Zulauf.“ Und deshalb muss man sich auch nicht wundern, wenn donnerstagabends ab 20.30 Uhr im Ebinger Hallenbad bis zu 30 Leute abtauchen. Dann ist dort nämlich Trainingszeit beim Tauchclub Ebingen. Auch wenn das Bad inzwischen fast zu klein wird, so sei es laut Vorsitzendem doch der ideale Ort: „3,80 Meter sind gut für das Training und die Ausbildung.“

In Kanada hat Volker Singer, Vorsitzender des Tauchclubs Ebingen, einen Loobster aus der Nähe fotografieren können. Foto: Volker Singer

Und dann bildet natürlich der Bodensee das „heimische“ Revier der Ebinger. „Der ist kalt, tief und dunkel. Anders als die Malediven“, schmunzelt Tauchlehrer Thomas Batke Beck. Angst müsse niemand haben, meint er: „Tauchen ist eine relativ sichere Sportart. Das Unfallrisiko ist gering.“ Höhlentauchen sei allerdings nochmals eine ganz spezielle Ausbildung. Das dürfe man nicht verwechseln. Beim Tauchclub Ebingen habe es in den 63 Jahren seines Bestehens noch keine Tauchunfälle gegeben. Wichtig sei es, ausgeruht an die Sache zu gehen und die richtige Ausrüstung dabei zu haben, erklärt Volker Singer, beispielsweise eine Pressluftflasche mit zwei Abgängen. Im Fall des Bodensees benötigt man eine Ausrüstung für Kaltwasser, denn ab einer Tiefe von etwa 20 Metern misst das Wasser nur noch rund fünf bis sieben Grad Celsius. Im Sommer wie im Winter, weshalb sich die Ebinger Vereinsmitglieder auch in der kalten Jahreszeit zum „trocken tauchen“ im Bodensee auf den Weg machen. Was bedeutet, dass der gesamte Körper quasi in Neopren verpackt ist. Bei der Ausbildung seien fünf Freigewässertauchgänge Pflicht, so Thomas Batke Beck.

Schweben wie im Weltraum

Zwischen 16 und 75 Jahre alt sind die Mitglieder des Tauchclubs Ebingen. Und jeder nimmt auf den anderen Rücksicht. Man versteht sich gut, erläutert Thomas Batke Beck. Schließlich ist Tauchen ein Partnersport. Man ist immer zu zweit. Was den Reiz an dieser Sportart ausmacht, beschreibt Volker Singer: „Man schwebt wie im Weltraum. Man sieht die Unterwasserwelt, die Korallen. Und man ist ganz bei sich, hört seine eigene, gleichmäßige Atmung.“ Der Zahnarzt im Ruhestand ist seit dem Jahr 2004 mit von der Partie und schwärmt: „Wenn ich gewusst hätte, wie schön es ist, dann ich hätte früher damit begonnen.“

Diesem Hai ist Volker Singer aus Albstadt beim Tauchen im Roten Meer begegnet, was absolut harmlos ablief. Foto: Volker Singer

Wer Lust habe, könne einfach – außerhalb der Ferienzeiten – donnerstags zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr ins Ebinger Hallenbad kommen und sich bemerkbar machen. Dann könne man auch mal ein kostenloses Schnuppertauchen vereinbaren. Wer sich für eine Tauchausbildung entscheidet, kann danach Mitglied im Verein werden, damit man über die Verbände WLSB (Württembergischer Landessportbund) und VDST (Verband deutscher Sporttaucher) versichert ist. An Equipment könne man sich anfangs vieles mieten oder vom Club leihen. Wer wie Volker Singer dann quasi „Blut geleckt“ hat, kann sich die Ausrüstung auch nach und nach anschaffen. Kostenpunkt insgesamt etwa 4000 Euro, allerdings ist man dann für die nächsten zehn bis 15 Jahre gut gerüstet.

Apropos „Blut geleckt“: Im Roten Meer hat Volker Singer einmal bei einem Tauchgang einem Hai in die Augen geblickt. Das sei schon ein ganz besonderes Gefühl gewesen, meint er. Normalerweise müsse man unter Wasser nicht so viel befürchten wie an der Wasseroberfläche. Denn dort komme es manchmal zu einem sogenannten Probebiss von Haien. Das Tier will herausfinden, ob ein Objekt schmeckt oder nicht. Menschen stehen in der Regel nicht auf dem Speiseplan, können aber durch den Probebiss tödlich verletzt werden. Volker Singer beruhigt: Nicht überall begegne man Haien und nicht alle Haiarten seien gefährlich. Auch Nahaufnahmen eines Loobsters konnte er schon anfertigen. Oder von Spanischer Tänzerin, Drückerfisch oder Kaiser Imperator. Beim Anblick der Fotos oder wenn man den beiden erfahrenen Tauchern zuhört, versteht man plötzlich, wie reizvoll diese Sportart ist, bei der es keine Wettkämpfe gibt, dafür aber einen enormen Zusammenhalt und einmalig schöne Erlebnisse

Der Tauchclub Ebingen

... wurde vor 63 Jahren als einer der ältesten Tauchvereinen in Baden-Württemberg gegründet und ist damit älter als der VDST. Er ist aus einem Hobby heraus entstanden und zählt heute um die 60 aktive Taucher, wovon viele die Lizenz zum Trainer haben oder gerade in Ausbildung sind.

In den 1970er Jahren sind einige Mitglieder des Tauchclubs Ebingen ans Rote Meer gefahren und haben als Basis Zelte auf der Sinai-Halbinsel aufgeschlagen, als es dort noch keinerlei Hotels oder Touristen gab.