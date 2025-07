Taubenplage in Balingen: Anwohner wehren sich mit Pfeil und Bogen

Taubenplage in Balingen

1 Böse Überraschung am Morgen: eine Katze hat eine Taube erlegt und vor der Haustür zerfetzt. Foto: Michael Rani Taubenkot, Federn und Kadaver auf den Dächern und in den Gärten gehören im Neubaugebiet zum Alltag. Die Hausbesitzer greifen zu teils harten Bandagen.







Link kopiert



Zwei Biotonnen voller alter Nester, Zweigen und Kot habe sein Nachbar jüngst unter den Paneelen der Solaranlage rausgeklaubt, erzählt Michael Rani. Er ist einer von rund 50 Bewohnern in der Straße Auf Binken und in der Heinrich-Herz-Straße, die im November einen flammenden Appell an die Stadt unterzeichnet hatten. Eine Antwort aus dem Rathaus hätten sie nicht bekommen.