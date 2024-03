Tauben in Balingen: Kooperation soll gegen Plage helfen

Tauben in Balingen

1 Tauben sorgen in Balingen zunehmend für Probleme. Foto: Thiercy

Die Taubenpopulation in der Balinger Innenstadt entwickelt sich seit einiger Zeit zu einer Plage und das zum Leidtragen der Anwohner. Die Stadt verspricht sich durch die Kooperation mit einem Tierschutzverein eine Besserung der Situation.









Link kopiert



Die Tauben sind fast überall in der Innenstadt anzutreffen und sorgen hier und da für Ärger. Die Vögel haben in der Balinger Innenstadt in den letzten Monaten überhand genommen und Anwohner sowie Händler beklagen die störenden Tiere, die nicht nur laut sind, sondern vielerorts auch ihre Kot-Spuren hinterlassen.