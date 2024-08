1 In Freiburg hat ein Hochhaus gebrannt. (Symbolfoto) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach einem Brand in Hochhauskomplex in Freiburg-Landwasser sitzt ein dringend Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.









Link kopiert



Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Freiburger Auwaldstraße wurde am Sonntagabend, 18. August, gegen 21.30 Uhr zunächst durch eine starke Rauchentwicklung im Gebäude gemeldet. Grund dafür war laut weiteren Zeugenaussagen ein in Brand geratenes Sofa im Hausflur.