Einbrecher auf frischer Tat in Calw ertappt und festgenommen

Tatverdächtiger in U-Haft

Die beiden Täter wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt.

Zwei Männer sind am Sonntagabend nach einem Einbruch in ein Sportheim in Calw-Hirsau festgenommen worden.









Laut Polizeiangaben brachen am Sonntag die beiden 33 Jahre und 41 Jahre alten Männer, gegen 20 Uhr, in das Vereinsheim in Calw-Hirsau ein und entwendeten Lebensmittel im Wert von 300 Euro.