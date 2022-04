21-Jähriger bei Streit in Dornstetten schwer verletzt

Tatverdächtiger in Haft

Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Bei Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern eines Appartement-Gebäudes in Dornstetten ist am Mittwochmittag ein 21-Jähriger schwer verletzt worden.















Dornstetten - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern. Hierbei habe ein 44-jähriger Bewohner auf seinen Kontrahenten "mit einem scharfen Gegenstand eingewirkt", heißt es in einer gemeinsamen pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Rottweil. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation befindet er sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Der 44-jährige Tatverdächtige wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung unweit des Tatortes vorläufig festgenommen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat in Freudenstadt führt, dauern an.