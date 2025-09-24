Tatverdächtiger hat Drogen dabei: Ein Fahrraddieb wird in Freiburg auf frischer Tat ertappt

Ein Fahrraddieb wird in Freiburg auf frischer Tat ertappt.

Die Polizei hat am Donnerstag, 18. September, in Freiburg einen Mann auf frischer Tat gestellt. Eine Zeugin hatte in der Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt.

Eine Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf einen 34-jährigen Mann an, der offenbar gerade versuchte, das Schloss eines abgestellten Fahrrades in der Markgrafenstraße aufzubrechen.

Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem zwei Plomben Heroin, ein Stück Haschisch, eine größere Bargeldsumme sowie eine Feinwaage, heißt es in der Meldung.

Den Mann erwartet nun neben einer Anzeige wegen Diebstahls auch ein Verfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln.

Der 34-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.