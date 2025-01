1 Eine Frau wurde In Freiburg verletzt aufgefunden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zeugen haben am Montag, 20. Januar, gegen 2.20 Uhr über den Polizei-Notruf eine verletzte Frau am Zentralen Omnibusbahnhof in Freiburg gemeldet.









Den hinzugerufenen Polizeistreifen wurde durch mehrere Zeugen vor Ort mitgeteilt, dass wohl ein Unbekannter eine 25-Jährige unvermittelt mit einem länglichen Gegenstand angegriffen und am Kopf verletzt hatte. Der Geschädigten gelang die Flucht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in eine Freiburger Klinik eingeliefert, heißt es in der Polizeimeldung.