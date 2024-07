Tatverdächtiger flüchtig: Mann in Haus am Ammersee tot gefunden - Bundesweite Fahndung

Mann in Haus am Ammersee tot gefunden - Bundesweite Fahndung

1 Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt mittlerweile bundesweit nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Foto: Vifogra / Haubner/vifogra/dpa

Ein 74-Jähriger wird in Oberbayern tot in seinem Haus gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen läuft bundesweit.









Herrsching - Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen im Fall eines mutmaßlichen Tötungsdelikts in Herrsching am Ammersee in Oberbayern läuft bundesweit weiter. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wie am Samstag mit einem Polizeihubschrauber und Spürhunden gebe es aber nicht mehr, sagte ein Polizeisprecher. In Herrsching sei die Suche zunächst eingestellt worden, die Polizei zeige dort aber weiterhin verstärkt Präsenz.