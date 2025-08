Tatverdächtiger festgenommen: Versuchter Raub in Albstadt – Mann sitzt in U-Haft

Versuchter Raub in Albstadt – Mann sitzt in U-Haft

Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Taxifahrer am Sonntag, 3. August, in Ebingen hat die Polizei einen 43-Jährigen festgenommen. Der Mann sitzt nun in U-Haft.







Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter gegen 7.45 Uhr an einem Taxistand in der Poststraße unter einem Vorwand einen Taxifahrer aus seinem Fahrzeug gelockt haben. Anschließend habe er den Fahrer angegriffen und zu Boden geschlagen. Der leicht verletzte Mann konnte per Notruf die Polizei verständigen.