Mann soll in Freiburg mehrere Einbrüche begangen haben

1 Ein Mann soll versucht haben in einen Freiburger Großmarkt einzubrechen. (Symbolfoto) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein 27-Jähriger Mann soll in Freiburg mehrere Einbrüche begangen haben.









Link kopiert



Über eine verdächtige Person im Bereich eines Großmarktes in der Gundelfinger Straße in Freiburg-Zähringen ist am Mittwochabend, 9. Oktober, gegen 23 Uhr über den Polizei-Notruf der eingegangen.