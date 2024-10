1 Der dringend Tatverdächtige wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bei einem Brand in der Ensisheimer Straße in Freiburg am Montag ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.









Bei einem Brand in der Ensisheimer Straße in Freiburg am Montag ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.