„Tattoo und Art“-Messe Offenburg: Das bietet das neue Event „Shine“

1 Tattookünstler stehen bei der Offenburger Messe wie auch 2024 im Mittelpunkt – mit einem bunten Rahmenprogramm. Foto: Bender Die Offenburger Messehallen werden am 28. und 29. Juni zur Plattform für Tätowierkunst, Wellness und Selfcare.







Mit einer neuen Ergänzung geht die „Tattoo und Art“-Messe in Offenburg in diesem Jahr in die siebte Runde. An Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, werden wieder mehr als 180 internationale Tattookünstler in Offenburg ihr Können präsentieren. Zum ersten Mal findet in diesem Jahr parallel das Event „Shine“ statt. Dort geht es um „Beauty, Body und Selfcare“ (zu Deutsch: Schönheit, Körper und Selbstpflege).