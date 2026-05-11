„Tattoo & Shine“ in Offenburg: Filigrane Motive sind voll im Trend

Mehr als 100 Künstler haben am Wochenende beim Format „Tattoo & Shine“ in Offenburg ihr Können präsentiert. Ergänzend fand hier auch das Yoga-Festival „Bright“ statt.
Der Andrang an den Ständen der Tattoo-Künstler war am Samstag bereits eine Stunde nach Messebeginn groß. Techno- und House-Musik dröhnte beim Besuch unserer Redaktion durch die Messehalle, auf der in diesem Jahr 100 Künstler ihr Können zeigten. Die „Tattoo & Shine“ fand in diesem Jahr unter dem Motto „Gelebte Vielfalt“ in der Messe Offenburg statt – und tatsächlich tummelten sich beim Besuch unserer Redaktion Jung und Alt zwischen den Messeständen. Auffällig: Viele Kinder waren auf dem Messegelände unterwegs.