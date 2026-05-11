„Tattoo & Shine“ in Offenburg: Filigrane Motive sind voll im Trend

Mehr als 100 Künstler haben am Wochenende beim Format „Tattoo & Shine“ in Offenburg ihr Können präsentiert. Ergänzend fand hier auch das Yoga-Festival „Bright“ statt.

Der Andrang an den Ständen der Tattoo-Künstler war am Samstag bereits eine Stunde nach Messebeginn groß. Techno- und House-Musik dröhnte beim Besuch unserer Redaktion durch die Messehalle, auf der in diesem Jahr 100 Künstler ihr Können zeigten. Die „Tattoo & Shine“ fand in diesem Jahr unter dem Motto „Gelebte Vielfalt“ in der Messe Offenburg statt – und tatsächlich tummelten sich beim Besuch unserer Redaktion Jung und Alt zwischen den Messeständen. Auffällig: Viele Kinder waren auf dem Messegelände unterwegs.

Werner Falkowski, Besitzer des Studios „Werners Tattoo & Piercing“, ist bereits seit mehr als 33 Jahren in der Tattoo-Branche tätig und aus Weisweil angereist. Er stellt deutschlandweit auf Messen aus und ist, wie er erzählt, bei der „Tattoo & Shine“ zum ersten Mal dabei. „Ich mag die Atmosphäre hier, die Leute sind sehr offen“, berichtet er. Die Trends in diesem Jahr seien vor allem „Fineline-Tattoos“. Diese werden aus besonders dünnen Linien gestochen. Im Gegensatz zu klassischen Tattoos mit kräftigen Konturen wirken Fineline-Motive oft filigran und detailreich.

Das Messekonzept in diesem Jahr überzeugt ihn. Die Kombination von Yoga und Tattoos empfindet er als erfrischend: „Das sind Themen, die sich prima ergänzen – Tattoos und Lifestyle gehen Hand in Hand“, sagt er. Er und sein Mitarbeiter Deniz arbeiten an diesem Samstag vor allem mit Kunden, die im Vorfeld einen Termin gebucht hatten. Er kümmere sich aber auch um „spontane Entscheidungen“, erzählt er im Gespräch. Die Frage ob er im kommenden Jahr wieder vertreten sein wird beantwortet er mit einem Klaren Ja.

Auch kleinere Studios sind in diesem Jahr auf der Messe vertreten. Simon Grams hat sein Studio in Emmendingen. Er bietet nur Termine nach vorheriger Vereinbarung an. „Das ist individueller“, sagt er. Er ist bereits zum dritten Mal in Offenburg mit dabei. „Die Qualität der Künstler hier ist wie jedes Jahr überragend.“ Stilistisch bewegt er sich eher bei großen Motiven als bei kleineren Arbeiten.

In diesem Jahr sind deutlich weniger Tattoo- Künstler dabei

Auch Grams empfindet das diesjährige Format „Tattoo & Shine“ als passend. „Das bringt frischen Wind rein“, sagt er. Er habe das Gefühl, dass die Szene in letzter Zeit weniger aktiv sei. „Da ist es natürlich toll, wenn Besucher des Yoga-Festivals sich auch den Tattoo-Teil der Messe angucken“. Grams Gefühl trügt zumindest mit Blick auf die Messe nicht: Waren im vergangenen Jahr noch 155 Künstler vertreten, sind es in diesem Jahr nur noch knapp 100.

Mit einer womöglich negativeren Sicht der Gesellschaft auf Tattoos habe das allerdings nichts zu tun, sagt er: „Natürlich ist ein Hand- oder Gesichtstattoo in immer noch ungewöhnlich für die Allgemeinheit, aber das wird immer akzeptierter und der Blick darauf wird positiver“. Auch Grams plant, im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein.

Weniger lebhaft aber dennoch gut besucht war der Shine-Teil der Messe. Interessierte Besucher konnten hier von Schmuck über Kleidung bis hin zu Kosmetik vieles entdecken. Selbst in Handarbeit hergestellte Wellnessprodukte waren hier zu finden. Regina Pfrötschner, von „Reginas Wohlfühlstube“ in Ehringshausen ist auf Naturkosmetik spezialisiert, von Skincare-Inspiration über Zahnaufhellung bot sie auf der Messe einiges an.

Sie empfand das Konzept als gelungen. Die Organisation habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessert. 2025 wurde die ehemalige „Tattoo & Art Show“ erstmals durch das Format „Shine“ ergänzt. Ziel der Veranstalter sei es gewesen, an ein breiteres Publikum heranzutreten, das sei laut Pfrötschner gelungen.

Ein Wermutstropfen, der im Gespräch mit Ausstellern der „Bright“ – also des neuen Yoga-Formats der Messe – immer wieder aufkommt, ist, dass sich das Marketing im Vorfeld der Messe nicht so intensiv um den Lifestyle-, Yoga- und Beauty-Teil der Veranstaltung, sondern vielmehr um den Tattoo-Teil gedreht habe. In ihrem Fazit bezeichneten die Veranstalter der Messe die „Tattoo & Shine“ als gelungenes ganzheitliches Konzept.

Ganzeitliches Konzept

Erstmalig wurde die ehemalige „Tattoo and Art Show“ 2025 mit dem Format „Shine“ ergänzt. Die etablierte Messe drehte sich somit neben Tattoos auch rund um Körperkunst, Beauty und Lifestyle. In diesem Jahr wurde die Messe zusätzlich durch eine Magic-Show mit Tanzperformances sowie moderne Mode- und Frisurenshows ergänz