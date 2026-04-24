Tattoo mit Folgen: Unruhe um Özdemirs Personenschützer

Ein Personenschützer von Cem Özdemir hat sich auf der Wahlparty ein Brezeltattoo stechen lassen und wird ausgetauscht. Das sorgt für Unruhe – nicht nur bei der Polizei.
Ist es ein Dienstvergehen oder Privatvergnügen? Der Kommandoführer des Personenschutzes des designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir muss sich nach Informationen unserer Zeitung einer dienst- und disziplinarrechtlichen Überprüfung stellen. Der Grund: Der Beamte hat sich auf der Wahlparty der Grünen in der Staatsgalerie ein Tattoo stechen lassen. Das hat für Unruhe in den Reihen der Polizei, aber auch bei den Grünen gesorgt. Denn der zunächst angedachte Ersatz war nicht willkommen.