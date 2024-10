21 Giuseppe Lo Verde (Vater von Filippo/von links), Stargast Rolf Buch-holz und Veranstalter Filippo Lo Verde. Foto: Jürgen Baiker

Die Tälesee-Halle war wieder zwei Tage lang ein würdiger Ort für die Ink-Style Messe, dies zum zweiten Mal in Empfingen.









Link kopiert



„Dich lasse ich am liebsten an meine Haut“, so eine Einladung zum Tattoo-Stechen. Bilder am laufenden Band auf der Haut, entweder an „lebenden Menschen (Männer und Frauen) schwarz-weiß und farbig gestochen oder als Vorlagen zu sehen, darunter auch Unikate, die mit Sicherheit nur einmal gestochen werden, so die Zusage.