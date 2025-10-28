Tattoo-Messe in Empfingen: Der Körper als lebendige Leinwand

Rund 50 Tätowier-Künstler aus ganz Deutschland nahmen am Wochenende in der Empfinger Täleseehalle an einer zweitägigen Tattoo-Messe statt.
Tätowierungen sind längst im Mainstream angekommen und sind zwischenzeitlich in der Gesellschaft auch weitestgehend akzeptiert. Mit der stetig wachsenden Nachfrage entwickeln sich auch die Möglichkeiten der Gestaltung sowie die Produkte in der Branche stetig weiter. Davon konnten sich Interessierte am vergangenen Wochenende in der Täleseehalle in Empfingen überzeugen.