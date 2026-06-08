Tattoo in Nusplingen: Gänsehaut an einem besonderen Abend

Der Fanfarenzug Nusplingen begeistert mit seinem zweiten Heubergtattoo in der restlos ausverkauften Kallenberg-Arena am Wochenende.

Manch ein Besucher mochte sich die Augen gerieben haben: Der wohlbekannte rote Tartanplatz neben der Festhalle, im Ort liebevoll „Gummiplatz“ genannt, war nicht mehr wiederzuerkennen. Die dreiflügelige Tribüne war mit 1000 Gästen restlos ausverkauft. Besucher aus der gesamten Region machten dem Fanfarenzug ihre Aufwartung – wohlwissend, dass die Musiker das gesamte Event ehrenamtlich organisiert hatten. Zusätzlich schaffte es die Bäratalgemeinde zur „Prime Time“ in die aktuellen Landesnachrichten. Ein Fernsehteam des SWR war zu Gast und würdigte den Fanfarenzug für Mut und Fleiß gleichermaßen.

Die Besucher waren restlos begeistert, genauso die rund 240 Akteure der acht Gastensembles und die veranstaltenden Fanfarenzügler. Ein Tattoo – in der englischen Sprache bedeutet es „Zapfenstreich“ – hat nichts mit Körperkunst zu tun. Es vereinigt die verschiedensten Darbietungen aus Show, Musik, Marschformationen, Akrobatik und Tanz. Im Bäratal boten Akteure aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz ein gigantisches Spektakel der Superlative – zig Gänsehautmomente inklusive.

Filmklassiker im Angebot

Den Einstieg in das Programm gestalteten die Bärataler Alphornbläser, Jakob Decker, Peter Wäschle, Michael Klaiber und Walter Klaiber. Sie flankierte ein Ensemble aus der direkten Nachbarschaft: der Unterdigisheimer Musikverein unter der Leitung von Christine Mücke. Gleich zu Beginn also ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das feierliches Alpenflair ins frühsommerliche Bäratal zauberte. Das Musikcorps Bickenbach, selbst Veranstalter eines Tattoos, kennt internationale Bühnen genauso wie die Gastgeber. In Nusplingen zogen die Musiker in den festlichen Uniformen mit den weißen Pickelhauben alle Register. Filmklassiker waren im Repertoire genauso zu finden wie die „99 Luftballons“ von Nena, „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel oder beliebte Marschklänge.

Es schlossen sich die Mädels der preisgekrönten Turngruppe „Mariposa“ des TV Truchtelfingen an. Sie präsentierten zu eingängigen Hip-Hop-Rhythmen eine mitreißend-dynamische Mischung aus Tanz und Akrobatik. Direkt in die schottischen Highlands entführte hingegen das Ensemble „Pipes & Drums“. Dahinter verbarg sich ein Zusammenschluss verschiedener Musiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 60 Pipes and Drums ließen die Kallenberg-Arena mit traditionellen Klängen beben. Dass „Wireless“ aus dem Nachbarkreis Tuttlingen in Sängerkreisen als Phänomen gilt, stellte die 20 Mann und Frau starke „Vocal Pop Group“ aus Tuttlingen trefflich unter Beweis – mit Beatbox, glasklaren Stimmen und einem eingängigen Repertoire.

Satter Dudelsack-Klang

Kontrastprogramm im nächsten Programmpunkt: „Drumline“ aus Mittenwalde, etablierte musikalische Größe in Brandenburg, brachte die Kallenberg-Arena mit kraftvollen Trommelklängen zum Mitwippen und Fingerschnipsen. Die Show- and Brass-Band Alsfeld besitzt seit mehr als zehn Jahren ein eigenes Dudelsack-Register. In Nusplingen verzauberte der ureigene Alsfeld-Highland-Sound die Zuhörer mit eingängigen Melodien wie „Go West“. Dazu gesellten sich viele bekannte Marschmelodien und atemberaubende Laufformationen. Unverwechselbar dabei: die satten Dudelsack-Klänge.

Dann war es endlich so weit: Die Lokalmatadoren des Nusplinger Fanfarenzugs betraten die Arena. Über ein Jahr lang hatten die 40 Aktiven für diesen Auftritt geprobt. Bei Tambourin Sandra Klaiber waren alle Fäden zusammengelaufen. Drei Jahre lang, so verriet sie, habe sie geplant und organisiert, die Choreografie ausgetüftelt und die passende Musik gewählt. Dazu kamen sorgsam platzierte Lichteffekte an den Trommlerstöcken und die stimmungsvolle Illumination der Hüte. Die Gäste spendeten immer wieder frenetischen Szenenapplaus. Ein festlicher Augenblick: Der Fanfarenzug formierte sich zu einem präzisen, in Rotweiß beleuchteten „FZN“.

Tosender Beifall und Blumen

Sandra Klaiber erhielt für ihre unermüdliche Arbeit tosenden Beifall und Blumen. Diese gab sie im übertragenen Sinne sofort an ihre Musiker weiter. „Ihr habt dieses Projekt zu dem gemacht, was es war“, lobte sie sichtlich gerührt, „danke für diese großartige Zeit!“ Der Wettergott verdiente sich ebenfalls Pluspunkte – und zwar bei Moderator Laurin Butz. Denn der Fanfarenzug kam ohne einen einzigen Regentropfen durch den Samstag. Butz selbst erwies sich als großartiger Entertainer, der die Gäste entspannt, humorvoll und mit viel Fachwissen durch den Abend begleitete.

Das gigantische Finale brachte die beteiligten Gruppen noch einmal in die Arena. Den Einstieg bildete das charaktervolle „Celtic Crest“. Danach folgte mit „Mull of Kintyre“ ein besonderes Highlight. Sängerin Vanessa Klaiber startete mit feinen Gitarrenklängen und wurde dann durch die Ensembles aus Unterdigisheim, Bickenbach und Alsfeld unterstützt. Zum Schluss schufen die „Pipes & Drums“ monumentale Gänsehaut-Atmosphäre. Den Abschluss machte das traditionell-erhabene „Highland Cathedral“. Für alle Akteure gab es minutenlang „Standing Ovations“. Ein Feuerwerk beendete den Abend. Im Jahr 2029 feiert der FZ übrigens seinen 50. Geburtstag. Man darf gespannt sein.