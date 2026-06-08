Tattoo in Nusplingen: Gänsehaut an einem besonderen Abend

Der Fanfarenzug Nusplingen begeistert mit seinem zweiten Heubergtattoo in der restlos ausverkauften Kallenberg-Arena am Wochenende.
Manch ein Besucher mochte sich die Augen gerieben haben: Der wohlbekannte rote Tartanplatz neben der Festhalle, im Ort liebevoll „Gummiplatz“ genannt, war nicht mehr wiederzuerkennen. Die dreiflügelige Tribüne war mit 1000 Gästen restlos ausverkauft. Besucher aus der gesamten Region machten dem Fanfarenzug ihre Aufwartung – wohlwissend, dass die Musiker das gesamte Event ehrenamtlich organisiert hatten. Zusätzlich schaffte es die Bäratalgemeinde zur „Prime Time“ in die aktuellen Landesnachrichten. Ein Fernsehteam des SWR war zu Gast und würdigte den Fanfarenzug für Mut und Fleiß gleichermaßen.