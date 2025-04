Im „Wilden Michel“ läuft Unglaubliches: Viel Musik, viele Feste und manchmal auch eine „wilde Stecherei“ – und das im idyllischen Linach. Sechs Studios mit insgesamt fünf Frauen, ebenso vielen Männern waren angereist - und jede Menge Körperkunst standen dabei im Fokus.

Das Studio Nachtschatten Tattoo aus Radolfzell reiste mit Yves SY Rene, Vanessa und Tammo an, Erik vom Studio Schwarzer KVLT kam aus Rottweil, Nadine von Tattoo 61 und Jassi von Blackforest Ink hatten ein Heimspiel – sie kommen beide aus Furtwangen. Das Studio Wandelfarben - Art & Tattoos aus Engen war mit Marco, Mäxi und Anne vertreten, dazu gesellte sich Eric aus Stuttgart, der als „Hinterhofstecher“ firmiert. Damit waren vielerlei Tattoo-Richtungen vertreten – mithin für Jeden etwas.

Sie sehen sich als ernsthafte Künstler

Sie alle verstehen sich nicht einfach als Tätowierer, sie sehen sich als ernsthafte Künstler, die mit ihren kleinen Tätowiermaschinen kleine bis große Kunstwerke auf menschliche Körper bannen. Dabei werde Hygiene selbstredend großgeschrieben, betonen die Akteure. An zwei Tagen wurde zunächst gezeichnet, dann mit dem „Patienten“ besprochen, ob es so passt und anschließend tätowiert. Je nach Größenordnung oder Komplexität wurden mehrere Sitzungen durchgeführt, manch einer musste an beiden Tagen erschienen.

Hier heißt es anstehen

Waren es früher in der Regel recht einfache Tätowierungen, die sich vor allem Häftlinge oder Matrosen stechen ließen, sind es heutzutage wirkliche Kunstwerke, die per Tinte ein- oder auch mehrfarbig menschliche Körper schmücken. Bei Vielen wird ein Tattoo erst sichtbar, wenn sie zum Schwimmen gehen – und dann nicht immer vollständig.

Ganz schön anstehen hieß es für jene, die vor Ort ein Tattoo wollten, denn die Tattoo-Künstlerinnen und Künstler waren gut gebucht. Wer aber nicht ganz so lange warten wollte oder Angst vor möglichen Schmerzen hatte, gab sich vielleicht mit einem Kinder-Glitzer-Tattoo zufrieden – das bleibt auch nicht dauerhaft auf der Haut.