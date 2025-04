Lionsnight 2025 In Villingen wird wieder gefeiert für den guten Zweck

Am 26. April verwandelt sich die Villinger Innenstadt erneut in eine lebendige Partymeile: Die Lionsnight lädt zum Feiern für den guten Zweck ein. In zwölf Locations erwartet die Besucher Livemusik, kulinarische Highlights und beste Stimmung. Mit dem Erlös werden erneut lokale Hilfsorganisationen unterstützt.