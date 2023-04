Menschen, die sich als große Wohltäter inszenieren und reichen Gönnern das Geld aus den Taschen locken, stehen immer mal wieder im Ruch, auch oder vor allem den eigenen Vorteil im Blick zu haben. Dominic Mercier (Leonardo Nigro) im Zürcher „Tatort: Seilschaft“ gerät ins Visier der Kommissarinnen Isabel Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler), als der Moderator seiner Spendengala gewaltsam zu Tode kommt. Bald taucht im Zürichsee eine zweite Leiche auf, ein Versicherungslenker und Hauptsponsor Merciers.

Die Handlung des heutigen Tatort

Die Polizistinnen landen nun in einem wahren Sumpf. Sie decken Immobiliengeschäfte auf und vermuten aufgrund der brutalen Mordmethoden eine Mafiabeteiligung – unter anderem kam ein Bolzenschussgerät zum Einsatz. Grandjean und Ott ermitteln in einem Schlachthof, in einem Boxclub, in dem auch viele Mädchen trainieren, und schließlich in einem Kinderheim. Was sie dabei herausfinden, ist nichts für schwache Nerven. Die der gesellschaftskritischen Ott jedenfalls liegen bald blank, sie verliert sogar kurz die Contenance und dreht durch – selten erlebt man Fernsehkommissarinnen, die außer sich sind und herumschreien. Grund genug dafür hat sie. Die „Tatort“-Krimis aus Zürich blicken oft in tiefe Abgründe, in denen sich Vermögende und Einflussreiche tummeln. Diesmal wird es dabei besonders blutig und unappetitlich.

Nebenbei geht es auch um die Konkurrenz unter Frauen. Wenn der schmucke Bundespolizist Jürg Wettstein (Elidan Arzoni) aus Bern auftaucht, ist die Spannung zwischen Grandjean und der engagierten Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) mit Händen zu greifen.

Tatort: Seilschaft: 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Seilschaft“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Tessa Ott: Carol Schuler

Isabelle Grandjean: Anna Pieri Zuercher

Gina „Gogo“ Keller: Rabea Egg

Dominic Mercier: Leonardo Nigro

Ronja: Lillyenne Zünd

Nina Katz: Ariane Pochon

Kerim Berisha: Veton Hamza

Jürg Wettstein: Elidan Arzoni

Anita Wegenast: Rachel Braunschweig

Noah Löwenherz: Aaron Arens

Charlie Locher: Peter Jecklin

Milan Mandic: Igor Kovac

James McDermott: David Chrisman

Frida Mercier: Sobenna Balaban

Nathalie Mercier: Isabelle von Meyenburg

Gregor Mathers: Aaron Hitz

Ursula Schöpfer: Marietta Jemmi

Thomas Bossi: Patrick Slanzi

Zoé: Cheyenne Tanner

Thomas Kunz: Daniel Frei

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD