7 Am Tatort: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner), Johannes Zeiler (Stefan Weingartner), Adele Neuhauser (Bibi Fellner) (von links nach rechts). Foto: ARD Degeto/ORF/KGP/Pedro Domenig

Lange hat man seines nächsten Auftritts harren müssen. Nun ist er nach vier Jahren zurück. Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz) darf mal wieder im Wiener „Tatort“ mitmischen. „Endlich wieder z’Haus“, sagt er, als der ewige Stenz und Zuhälter im Knast einrücken muss. Er bringt nicht nur den zuletzt vermissten Wiener Schmäh ein, sondern wird auch zu einer Schlüsselfigur des neuen „Tatorts“ des Ermittlerteams Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser).

Die Handlung des heutigen Tatorts

„Alles was Recht ist“, so lautet der Titel. Aber ist alles Recht? Offenbar nicht. Denn ganz eindeutig hat Stefan Weingartner (Johannes Zeiler) seine Frau und deren beste Freundin umgebracht. Blutüberströmt und mit dem Messer in der Hand saß er da, als die Polizei kam, die er selbst angerufen hatte. Doch Staranwalt Thomas Hafner (Julian Loidl) paukt ihn heraus, weil er im Affekt gehandelt hatte, als er mit anhörte, wie seine Frau von ihrer Affäre mit ihrem Fitnesscoach geschwärmt hat. Und die Anklage nur auf Mord gelautet hatte. So lernt man auch etwas über die Feinheiten des österreichischen Justizsystems.

Kurz darauf ist Anwalt Hafner tot. Und Weingartner verschwunden. Wollte sich etwa Weingartners Tochter für den Freispruch des verhassten Vaters rächen? Und welche Rolle spielt Helene Schmiedinger (Marion Mitterhammer), die Weingartner in die Untersuchungshaft geschrieben und mit ihm angebandelt hatte. Die Fäden laufen bei Inkasso-Heinzi zusammen, er kannte sowohl den Anwalt als auch Weingartner. Sehr zum Unwillen von Eisner, der Heinzi gefressen hat. Dabei erfährt er ein altes Geheimnis, das seine Sicht der Dinge ändert. ►

Der Trailer zu „Alles war Recht ist“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Harald Krassnitzer: Moritz Eisner

► Adele Neuhauser: Bibi Fellner

► Christina Scherrer: Meret Schande

► Günter Franzmeier: Dr. Kreindl

► Hubert Kramar: Ernst Rauter

► Simon Schwarz: Inkasso Heinzi

► Ines Miro: Maria Gavric

► Johannes Zeiler: Stefan Weingartner

► Noemi Krausz: Johanna Weingartner

► Marion Mitterhammer: Helene Schmiedinger

► Eva Maria Marold: Irene Weingartner

► Morteza Tavakoli: Paul Tuxer

► Julian Loidl: Thomas Hafner

► Doris Schretzmayer: Katja Berger

► Deniz Cooper: Hubert Novotny

► Alexander Lutz: Willibald Lehner

► Anja Štruc: Jelica Gavric

► Caro Scheicher: Bojana Antic

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD