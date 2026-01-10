„Tatort“-Vorschau aus Köln: Blutbad an der Kölner Oper

Die Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln an der Oper – und der Täter hat große Freude an blutigen Inszenierungen. Wie spannend ist das?
Auch das noch! Kurz vor der Opern-Premiere von Haydns „Die Schöpfung“ wird Elli Zander, verdiente Mitarbeiterin der Requisite, tot hinter den Kulissen aufgefunden. Was die Geschichte noch verwegener macht: Sie trägt ein Kleid aus dem Kostümfundus der Oper, und ihre Leiche wurde wie für eine Inszenierung drapiert. „Das ist doch kein Ort, um eine Leiche zu verstecken“, sagt Kommissar Ballauf. Kollege Schenk ist auch der Meinung, es handle sich um „eine öffentliche Aufbahrung mit Grabbeilagen“. Wie eine Überprüfung offenbart: Es fehlt nicht nur ein Kleid, sondern auch eine Schusswaffe aus dem Fundus der Oper.