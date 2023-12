6 Lucas (Béla Gábor Lenz) hat ein angespanntes Verhältnis zu seiner Mutter Annette (Jeanette Hain). Foto: HR/Bettina Müller

In „Kontrollverlust“, dem „Tatort“ aus Frankfurt, müssen Janneke und Brix den Mord an einer Gamerin aufklären und bekommen es mit einer komplizierten Mutter-Sohn-Beziehung zu tun.









Im Frankfurter „Tatort: Kontrollverlust“ ermitteln Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) in ihrem vorletzten Fall. Dabei müssen sie sowohl in virtuelle als auch in künstlerische Welten eintauchen.