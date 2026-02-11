Tatort München: Tatort-Kommissare ermitteln auf Sicherheitskonferenz

Ein Mord im Schatten internationaler Politik: Warum das «Tatort»-Ermittlerduo auf der Münchner Sicherheitskonferenz an seine Grenzen stößt und was den Fall so brisant macht.
München - Die Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende wird zur Kulisse für den neuen "Tatort". Bis zum Sonntag werde dort gedreht, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) mit. Mit dabei: das neue Ermittlerduo Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann und Carlo Ljubek als Nikola Buvak. Die beiden müssen einen verzwickten Fall rund um eine tote Dolmetscherin lösen. Bald wird klar: Es war Mord und der Täter treibt sich auf der Sicherheitskonferenz herum.