Wir haben gesehen: „Dein gutes Recht“, den neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen, in dem die Karriere der Kommissarin Lena Odenthal auf dem Spiel steht.

Was taugt „Dein gutes Recht“? Der neue „Tatort “ aus Ludwigshafen im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen Nachdem der Mann einer schillernden Anwältin erschossen wurde, zeigt sich bald, dass der Fall im Zusammenhang steht mit dem Arbeitsprozess einer Callcenter-Mitarbeiterin. Als die mit ihrem Kind abhauen will, kommt es im Hierarchiegerangel zwischen LKA und Kommissarinnen zu Fehlern, die man Odenthal (Ulrike Folkerts) anhängen will.

Zahl der Leichen 2

Kränkungen Dass ihr Ehemann sie betrügt, scheint die exzentrische Patricia Prinz (Sandra Borgmann) nicht zu stören, wohl aber, dass er sie in seinen Jura-Vorlesungen als skrupellose Anwältin vorführt.

Unterstellungen Da habe sich bei ihr wohl einiges „aufgestaut“, meint der LKA-Kollege Breising (Bernd Hölscher), der die Kommissarin Odenthal höchst manipulativ vernimmt in einem angespannten wie spannenden Schlagabtausch unter Kollegen.

Kompetenz Wer hat das Sagen? Hier die bis zur Halskrause bewaffneten Scharfschützen, dort die Kommissarinnen, die erfolgreich auf Psychologie setzen, aber als Verliererinnen aus dem Machtkampf hervorgehen.

Unser Fazit Martin Eigler ist ein sehenswerter wie unkonventioneller Krimi gelungen mit klug verwobenen Handlungssträngen, überzeugenden Darstellern und messerscharfen Dialogen.

Spannung Note 1; Logik Note 1