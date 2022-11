1 Für die Polizei ist aktuell nicht klar, ob es eine Einbruchsserie in Gewerbegebieten im Kreis Calw gibt. Foto: dpa/Daniel Maurer

Kreis Calw - Zuerst fünf Einbrüche in nur einer Nacht im Calwer Industriegebiet Stammheimer Feld, wenige Tage später dann sogar sieben in Haiterbach: Stecken die gleichen Personen hinter der Tat? Ist eine neue Einbruchsserie im Kreis Calw im Gang? Ausschließen kann die Polizei das zwar nicht – für eine genaue Einschätzung sei es allerdings noch zu früh.

"Da die jeweiligen Ermittlungen aktuell noch laufen, können keine abschließenden Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat aber selbstverständlich ein Auge auf mögliche Tatzusammenhänge und prüft diese im Rahmen ihrer Ermittlungen", sagt Pressesprecherin Sabine Maag vom zuständigen Polizeipräsidium Pforzheim auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie oft gibt es Einbruchsserien?

Doch wie oft kommt es zu solchen Einbruchsserien im Kreis Calw? Auch das kann die Polizei nicht genau verifizieren. "Eine sogenannte Serienstraftat lässt sich als solche oftmals erst gegen Ende der Ermittlungen nachweisen", erklärt Maag und verdeutlicht: "Serienstraftaten stellen fortgesetzte Tathandlungen dar, welche sich in der Regel nicht auf einen Kreis oder Ortschaften beschränken. Somit würde eine beschränkte Auswertung auf den Kreis Calw zwar eine Anzahl von Einbruchsdiebstählen ergeben. Wobei hier aber nicht ausgesagt werden kann, ob diese Zahl dann gerade aufgrund der so genannten dunklen Jahreszeit eine einfache Häufung von Einbrüchen darstellt oder ob ein Einbruch als Teil einer Serie zu sehen ist." Die jeweilige Einordnung sei Bestandteil der einzelnen Ermittlungsvorgänge. Oft ergebe sich laut der Polizei-Sprecherin erst nach wochenlangen Ermittlungen ein Gesamtbild.

Durchaus könnten bei einer möglichen Einbruchsserie aber auffällige Schwerpunkte schnell ausgemacht werden – zum Beispiel Diebstähle in einem Industriegebiet mit derselben Vorgehensweise. "In den überwiegenden Fällen, in welchen mehrere Täter professionell agieren, sehen wir darüber hinaus auch weitere Schwerpunkte in Baden-Württemberg", zeigt Maag auf.

LKA gibt Einschätzung

Das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) hatte kurz nach den Einbrüchen in Stammheimer Feld in Calw eine Einschätzung gegenüber unserer Redaktion abgegeben, ob es sich um lokale Täter handeln könnte oder um eine Diebesbande auf Durchreise. Anhand aufgeklärter Fälle zeige sich laut LKA-Sprecher Jörg Lauenroth: "Die Täterschaft wies oft einen lokalen Bezug auf, ohne selbst im näheren Umfeld ansässig zu sein. So waren die Gebiete zum Teil aufgrund beruflicher Tätigkeiten bekannt, so dass die ansässigen Firmen des betreffenden Gewerbegebiets und Straßenzüge bekannt waren."