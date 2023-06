Dreiste Blumendiebe plündern in Balingen Gräber

1 Wo sind die Pflanzen hin? Immer wieder klauen Langfinger Setzlinge von Gräbern auf dem Balinger Friedhof. Foto: Thiercy

Wer macht so was? Immer wieder werden vom Balinger Friedhof frisch gesetzte Pflanzen geklaut. Immer wieder sind es dieselben Gräber, die die Langfinger heimsuchen.









Regina M. (Name geändert) ist entsetzt. Immer wieder werden frisch gesetzte Pflanzen vom Grab ihrer Großmutter gestohlen. „Das ist pietätlos“, klagt die Balingerin. „Wer macht so was bloß?“