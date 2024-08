Tatjana Kharalgina über ihre neue Heimat: Deshalb hat sich eine russische Opernsängerin in Lahr verliebt

1 Tatjana Kharalgina ist als Opernsängerin weltweit aufgetreten. Ihre Heimat ist mittlerweile Lahr. Foto: Kees

Sopranistin Tatjana Kharalgina stammt aus der russischen Millionenstadt Jekaterinburg, doch seit drei Jahren ist sie Lahrerin. Mit unserer Redaktion hat die Künstlerin über ihr neues Leben am Fuß des Schwarzwalds gesprochen.









Link kopiert



Kharalgina kam im August 2021 als Residenzkünstlerin in die Villa Jamm und erkundete sofort die Stadt. Im Gespräch mit unserer Redaktion im Garten des Palais Wunderlich erzählt sie, dass ihr die Burgheimer Kirche, die Innenstadt und der Stadtpark besonders gefallen haben. Nicht zu reden von der Tatsache, dass es in Lahr eine Bibliothek, sechs Tanzschulen und ein Theater gibt. „Ich habe mich in Lahr verliebt.“ Das liege auch an der Natur in der Umgebung. Sie erinnert sich auch an „sehr viel Entgegenkommen“, das sie hier bekommen habe.