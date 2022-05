2 Auf die Plätze, fertig – und los! Nach zwei Jahren Pause startet der Stadtlauf wieder vor dem Rathaus – so wie 2019. (Archivfoto) Foto: Hübner

Zwei Jahre Zwangspause sind vorbei – am 2. Juli kann endlich wieder ein Stadtfestlauf stattfinden. Statt Corona-Trägheit hoffen die Organisatoren auf große Vorfreude und zahlreiche Teilnehmer.















St. Georgen - Ein kleines Jubiläum feiert der St. Georgener Stadtfestlauf in diesem Jahr: Es ist die zehnte Auflage der Veranstaltung. Eigentlich stand dieser Geburtstag bereits im Jahr 2020 an – Corona machte den damaligen Planungen allerdings einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuen sich die Vertreter der drei Hauptorganisatoren des Stadtfestlaufs – Gerhard Mengesdorf, Vorsitzender des Turnvereins St. Georgen, Hansjörg Staiger, der dem Förderverein des Turnvereins vorsitzt, und Julia Merkle von der Stadtverwaltung – darüber, dass die Sportveranstaltung in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann.

Noch nicht ganz normal – aber auf dem Weg dorthin

"Es ist ein weiterer Schritt hin zur Normalität", findet Mengesdorf, dass die aktuellen Bedingungen eine Durchführung des Laufs zulassen. Dass diese Normalität aber noch nicht ganz eingetreten ist, zeigt ein Blick auf das Programm des Stadtfestlaufs: Fast alle bekannten Disziplinen und Wertungskategorien sind auch im Jahr 2022 vertreten – mit Ausnahme des Denzer-Cups, wie Mengesdorf informiert. Der Grund: "Das Laufprogramm in der Region ist noch zu ausgedünnt. Darum findet der Denzer-Cup in diesem Jahr nicht statt." Denn noch haben nicht alle Laufveranstaltungen, deren Ergebnisse im Normalfall für die Wertung des Denzer-Cups zählen, ihren Betrieb wieder aufgenommen. Das soll sich aber wieder ändern.

Wie sich das Fehlen des Denzer-Cups auf die Teilnehmerzahlen beim Stadtfestlauf auswirkt, können sie Organisatoren noch nicht einschätzen. Von den rund 500 bis 800 Läufern, die in den Vorjahren in St. Georgen dabei waren, traten rund 80 bis 100 im Denzer-Cup an. "Ob die kommen, wissen wir nicht", sagt Mengesdorf. "Das fehlt uns vielleicht eine Zielgruppe" – auch wenn die Denzer-Cup-Läufer natürlich trotz allem willkommen seien.

Kann man nahtlos an Vergangenes anknüpfen?

Angesehen davon wollen Stadt und Turn- samt Förderverein vor allem Hobbyläufer sowie Kinder und Jugendliche motivieren und in Bewegung bringen. "Die Leute sollen wissen: Jetzt geht es wieder los", sagt Staiger. Er hofft, dass man auch nach zwei Jahren Pause nahtlos an vergangene Zeiten anknüpfen kann. Ob das am Ende auch gelingt, wird sich zeigen. Überwiegt nach Corona der Tatendrang oder die Trägheit? Das wird sich in den kommenden Wochen beim Blick auf die Zahl der Anmeldungen herausstellen.

Info: Die Läufe

Sieben Läufe starten am Samstag, 2. Juli, am St. Georgener Rathaus. Anmelden kann man sich bis Montag, 20. Juni, über die Webseite "My Race Result". Kurzentschlossene können sich am 2. Juli bis eine Stunde vor dem Start im Rathaus noch nachmelden. Dann wird jedoch eine Gebühr von zwei Euro zusätzlich zum Organisationsbeitrag – dieser liegt je nach Lauf bei höchstens zehn Euro – erhoben.

■ Bambinilauf 1: Der erste von zwei Bambiniläufen startet um 13 Uhr. Auf rund 400 Metern messen sich Kinder mit Jahrgang 2017 oder jünger.

■ Bambinilauf 2: Für die etwas älteren Kinder ist der zweite Bambinilauf gedacht, der um 13.15 Uhr startet und ebenfalls etwa 400 Meter lang ist. Die Läufer haben Jahrgang 2015 oder 2016.

■ Schülerlauf: Auf 1,3 Kilometern Strecke sind ab 13.30 Uhr Schüler der Jahrgänge 2007 bis 2014 unterwegs. Die Ergebnisse werden in Altersgruppen zu je zwei Jahrgängen gewertet.

■ Fünf-Kilometer-Lauf: Um 14 Uhr starten Läufer ab Jahrgang 2010 und älter auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Gewertet wird in Altersgruppen zu je zwei Jahrgängen.

■ 10,5-Kilometer-Lauf: Wer sich für die 10,5 Kilometer entscheidet, muss Jahrgang 2006 oder älter sein. Start ist um 15 Uhr. Mannschaftswertung und Firmen-Cup laufen ebenfalls im Zuge dieser Disziplin ab.

■ Halbmarathon: Zeitgleich mit dem 10,5-Kilometer-Lauf startet um 15 Uhr auch der Halbmarathon für Läufer mit Jahrgang 2004 oder älter.

■ Gesundheitslauf: Als letztes startet um 15.10 Uhr der Gesundheitslauf, bei dem keine Zeitmessung stattfindet. Hier sind alle Laufarten, beispielsweise auch Nordic-Walking, erlaubt. Die Zeit wird gemessen, Platzierungen gibt es aber nicht. Die ausgelobten Preise werden unter den Teilnehmern verlost.

