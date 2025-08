Angeklagt ist ein 31-jähriger russischstämmiger Bauarbeiter mit letztem Wohnsitz in Georgien, der sich bei einem der zur Last gelegten Einbrüche eine Schlägerei mit Bewohnern lieferte und dabei ein Ehepaar erheblich verletzt haben soll.

Drei einzelne Taten wirft der Staatsanwalt dem 32-Jährigen vor der 18. Großen Strafkammer am Stuttgarter Landgericht vor: Er soll zusammen mit einem anfangs noch unbekannten Komplizen in der Nacht zum 2. Juni 2023 mit einem speziellen Hebelwerkzeug die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in Oberjettingen aufgedrückt und in dem Schlafzimmer der Bewohner alle Schränke geöffnet haben, um Stehlenswertes zu erbeuten. Allerdings haben die beiden Täter das Vorgehen abbrechen müssen, da Nachbarn aufmerksam geworden waren.

Nachbarn bemerken den Einbruch

Fall zwei betrifft einen Einbruch am 9. Juni 2023 in ein Einfamilienhaus in Nagold, bei dem die Beiden ebenfalls mittels Werkzeug eine Eingangstüre aufgehebelt haben sollen, um in dem Haus nach Beute zu suchen. Auch hier, so der Staatsanwalt, hatten die Einbrecher kein Glück, denn zum einen schlug ein Bewegungsmelder an und zum andern hatten auch hier Nachbarn den Einbruch mitbekommen und die Polizei alarmiert. Zudem befanden sich die Bewohner des Objekts in dem Haus. Die beiden Täter traten daraufhin die Flucht an.

Schließlich wirft der Staatsanwalt dem 31-Jährigen noch vor, kurz nach dem ersten Einbruch vom 3. Juni in der selben Nacht in der westlichen Wohngegend von Unterjettingen mit seinem Komplizen in ein weiteres Wohnhaus eingebrochen zu sein, indem sich die Beiden gewaltsam erneut Zutritt durch eine Balkontüre verschafft hatten.

Im Gästezimmer schlief der Enkel

Durch die Geräusche wurde allerdings eine 59-jährige Bewohnerin wach und überraschte die beiden Täter beim Betreten ihres Gästezimmers, in dem ihr elfjähriger Enkel schlief. Die beiden Männer versuchten, durch den Keller zu flüchten. Dort jedoch trafen sie auf den 70-jährigen Ehemann der Frau, wobei es zu einem folgenschweren Kampf mit Verletzungen kam.

Dabei soll der jetzt Angeklagte zunächst die Frau brutal gegen eine Wand gedrückt und dann zu Boden geschubst haben, wobei sie verletzt wurde. Als ihr 70-jähriger Ehemann ihr zu Hilfe eilte, soll auch dieser körperlich angegriffen worden sein. Einer der beiden Einbrecher habe den Mann unter anderem geschlagen und am Hals gepackt und eine Treppe hinuntergestoßen, wobei das Opfer schwer am Kopf verletzt worden sei. Danach sollen die beiden Einbrecher das Haus – ohne Beute – durch ein Fenster verlassen haben.

Den 70-jährigen Ehemann erwischt es schwer

Bei der gewaltsamen Auseinandersetzung sei die 59-jährige Frau am Ellenbogen und dem Rücken schwer verletzt worden. Schlimmer habe es jedoch ihren 70-Jährigen Ehemann erwischt: Er soll neben einer Verletzung an der Stirn zahlreiche Hautabschürfungen und Hämatome am Körper erlitten haben. Unter anderem eine Halswirbelsäulen-Prellung, Prellungen im Becken und offene Hämatome im Gesicht und den Armen sowie den Beinen und musste sich ärztlich versorgen lassen.

Besonders gefährlich sei dieser Einbruch auch, weil die mutmaßlichen Täter sich im Zimmer des damals elfjährigen Kindes aufhielten. Was der heute 13-Jährige von dem Einbruch und dem Angriff auf seine Großeltern mitbekommen hat, dazu wird er noch als Zeuge vernommen.

Keine Prognose in Sachen Strafhöhe

Unter dem Strich lautet die Anklage gegen den 31-Jährigen auf versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in drei Fällen, ausgeführt gemeinschaftlich mit einem Mittäter, sowie wegen einem Fall der gefährlichen Körperverletzung. Inwieweit der zweite Mittäter als möglicher Akteur hinsichtlich der Körperverletzungen gegen das Jettinger Ehepaar in Frage kommt, soll in dem auf drei Tage terminierten Prozess noch geklärt werden. Angeklagt hierzu ist zunächst nur der 31-Jährige, der nach eigenen Angaben zwar in Russland geboren wurde, aber zuletzt in Georgien wohnte.

Seine Verteidigerin sagte am ersten Verhandlungstag, dass der Mandant bereit sei, ein Geständnis abzulegen. Die Richter der 18. Großen Strafkammer haben in einer kurzen Beratung hinter verschlossenen Türen über eine mögliche Verfahrensverkürzung durch ein Geständnis beraten, wollen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose zur Strafhöhe gegen den 31-Jährigen abgeben.

Name des Mittäters dem Ankläger inzwischen bekannt

Es gehe vordergründig auch darum, festzustellen, welche psychischen Folgen das Geschehen für das betroffene Ehepaar brachte. Jedoch ist der Staatsanwalt bereits an diesem ersten Prozesstag deutlich: Er könne sich bei einem umfassenden Geständnis eine Freiheitsstrafe zwischen vier und viereinhalb Jahren vorstellen, sagt er. Ohne Geständnis droht dem 31-Jährigen eine Strafe, die bis zweistellig werden könnte. Sein Komplize, mit dem er die drei Taten geplant und ausgeführt haben soll, ist dem Ankläger und auch dem Gericht inzwischen namentlich bekannt.

Die offizielle Beweisaufnahme soll am nächsten Dienstag, 12. August, beginnen. Das Gericht hat sechs Zeugen geladen. Am 18. August soll dann das Urteil gegen den Georgier verkündet werden.