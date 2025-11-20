Tat in Ettenheimer Schule: Gericht fällt Urteil nach Messerattacke im August-Ruf-Bildungszentrum

Die Messerattacke am Ettenheimer August-Ruf-Bildungszentrum im vergangenen Jahr hatte für Entsetzen gesorgt. Das Landgericht Offenburg hat den Täter verurteilt.
Es war ein Schock für Ettenheim, als im vergangenen Jahr am 1. Oktober ein damals 16-Jähriger am August-Ruf-Bildungszentrum einen Mitschüler mit einem Messer angriff. Zweimal stach der Jugendliche mit der Waffe in den Rücken seines Opfers. Als der schwer verletzte Junge auf dem Boden zusammenbrach, trat der Täter weiter auf den Schüler ein. So schilderte es die Staatsanwaltschaft Offenburg in ihrer Anklage.