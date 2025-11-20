Tat in Ettenheimer Schule: Gericht fällt Urteil nach Messerattacke im August-Ruf-Bildungszentrum

Die Messerattacke am Ettenheimer August-Ruf-Bildungszentrum im vergangenen Jahr hatte für Entsetzen gesorgt. Das Landgericht Offenburg hat den Täter verurteilt.

Es war ein Schock für Ettenheim, als im vergangenen Jahr am 1. Oktober ein damals 16-Jähriger am August-Ruf-Bildungszentrum einen Mitschüler mit einem Messer angriff. Zweimal stach der Jugendliche mit der Waffe in den Rücken seines Opfers. Als der schwer verletzte Junge auf dem Boden zusammenbrach, trat der Täter weiter auf den Schüler ein. So schilderte es die Staatsanwaltschaft Offenburg in ihrer Anklage.

Nun ist am Landgericht Offenburg das Urteil gefallen. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der Täter zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die gesamte Hauptverhandlung einschließlich der Urteilsverkündung war aufgrund des Alters des Angeklagten nichtöffentlich, erklärt Matthias Bäurle, Sprecher des Landgerichts Offenburg, auf Anfrage unserer Redaktion. Drei Verhandlungstage waren für den Fall angesetzt. „Unter anderem Zeugen aus dem schulischen und familiären Umfeld des Angeklagten und des Tatopfers wurden vernommen. Zudem wurden ein psychiatrisches sowie ein rechtsmedizinisches Sachverständigengutachten eingeholt“, erklärt Bäurle.

Staatsanwaltschaft sah Mordmerkmal verwirklicht

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Offenburg lautete „auf versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“. Der 16-Jährige habe den Tod seines Mitschüler billigend in Kauf genommen.

Die Staatsanwaltschaft sah nach den Ermittlungen „das Mordmerkmal der Heimtücke als verwirklicht an“, da sich das Opfer zum Zeitpunkt der Tat „keines Angriffs versah“. Eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren stand im Raum.

Der angegriffene Schüler hatte Glück, die Tat ohne bleibende körperliche Verletzungen überlebt zu haben. Durch die Messerstiche schwebte der Jugendliche in Lebensgefahr, musste notoperiert werden.

Ein Helikopter flog den Schüler in das Klinikum. Nach Informationen unserer Zeitung soll das spätere Opfer den Täter im Klassenzimmer provoziert haben, woraufhin dieser mit einem verbotenen Einhandmesser auf seinen Mitschüler einstach. Es habe in der Vergangenheit mehrfach Probleme mit Mobbing zwischen den Schülern gegeben.

Für eine Stellungnahme zu den Entwicklungen im Schulalltag nach der Tat war die Schulleitung bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen. Nach Informationen unserer Zeitung besuchen Täter und Opfer beide nicht mehr das August-Ruf-Bildungszentrum.