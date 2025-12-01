Taskforce in Basel: Damit Fahrraddiebe keine Chance haben

Eine Taskforce soll in Basel Velodiebe ins Visier nehmen.
Es dauert nur wenige Sekunden: Schon ist das Fahrradschloss geknackt und der Dieb mit Beute über alle Berge. In Basel ist das Alltag. Mehr als 5500 Fahrräder und E-Bikes im Gesamtwert von mehr als zwölf Millionen Franken sind vergangenes Jahr in der Stadt am Rheinknie gestohlen worden, wie Großrat Bruno Lötscher-Steiger weiß. Der Mitte-Politiker sieht dringenden Handlungsbedarf und hat im Basler Parlament einen Vorstoß auf den Weg gebracht, um es Langfingern schwer zu machen.