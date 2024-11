Lichterglanz, der Duft von gebrannten Mandeln und das weihnachtliche Flair locken wieder tausende Besucher zu den Weihnachtsmärkten.

Darauf freuen sich aber nicht nur Bürgerinnen und Bürger - auch Taschendiebe werden von locker in die Gesäßtaschen gesteckten Smartphones oder Portemonnaies, halboffenen Handtaschen, Rucksäcken oder offenen Körben angezogen. Innerhalb von Sekunden verschwinden oft völlig unbemerkt Geldbörsen mit Bargeld, Kreditkarten, oft auch persönlichen Dokumenten oder die Autoschlüssel. Insbesondere Smartphones sind eine häufig gern genommene Beute. Dazu kommt noch, dass die meisten Menschen mehr Bargeld dabeihaben als üblich.

Täter schlagen oft als Trio zu

All das macht die Weihnachtsmärkte für Taschendiebe besonders attraktiv, so das Polizeipräsidium Reutlingen. Da der Verlust der Wertsachen häufig erst später bemerkt wird, laufen Fahndungsmaßnahmen oft ins Leere und die Fälle bleiben ungeklärt.

Die Kriminellen treten oft im Trio auf. Einer der Täter lenkt die Opfer mit Fragen nach dem Weg, der Bitte um Unterschriften auf Spendenlisten oder sonstigen fadenscheinigen Gesprächsthemen ab. Ein Komplize schnappt sich die Geldbörse und gibt sie an den Dritten im Bunde weiter, der sich mit der Beute aus dem Staub macht. Auch das scheinbar versehentliche Anrempeln von Personen, teilweise unter Beschmutzen von deren Kleidung, ist ein weiterer Trick, um den potenziellen Opfern nahezukommen.

Polizei zeigt verstärkt Präsenz

Die Polizei ist auch in diesem Jahr auf den Weihnachtsmärkten im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen wieder verstärkt präsent. Dabei werden sowohl uniformierte, als auch verdeckte zivile Kräfte eingesetzt, um potenzielle Täter abzuschrecken oder auf frischer Tat zu schnappen.

So kann man sich schützen

Marktbesucher können sich vor Taschendieben schützen, indem sie Tipps beherzigen: Handtaschen sollten immer geschlossen sein und mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden. „Tragen Sie Geld, Scheckkarten, Ihr Smartphone und andere Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, in Gürteltaschen oder Brustbeuteln und nah am Körper. Geldbörsen gehören nicht in die Hosentasche“, sagt die Polizei.

Und weiter: „ Nehmen Sie nur so viel Geld oder EC-Karten mit, wie nötig und seien Sie im Gedränge besonders aufmerksam.“