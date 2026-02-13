Tarifverhandlungen: Noch kein Durchbruch in Tarifstreit

Eigentlich wollen Gewerkschaften und Arbeitgeber heute ihre Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst abschließen. Doch ob das klappt, ist ungewiss.
Berlin - Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zeichnet sich noch keine Einigung ab. Es sei offen, ob ein Durchbruch bis zum Abend gelinge, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Potsdam. Verdi und Beamtenbund dbb verhandeln seit Mittwoch in der Schlussrunde über das Einkommen von rund 900.000 Tarifbeschäftigten der Länder. Zusammen mit den mehr als 1,3 Millionen Beamten und Pensionisten, auf die ein Abschluss übertragen werden soll, sind 2,2 Millionen Menschen betroffen.