Tarifverhandlungen Nahverkehr: Erneut ÖPNV-Warnstreiks in mehreren Bundesländern

Verspätungen So viel Entschädigung zahlte die Bahn 2025 an Reisende

Ist die Bahn verspätet, gibt es ab einer Stunde Wartezeit Entschädigung. 2025 zahlte die Bahn einen dreistelligen Millionenbetrag, aber deutlich weniger als 2024. Was steckt hinter dem Rückgang?