Tarifverhandlungen bei der Post: Bei der Post wird gestreikt

1 Der Poststreik kann zu Verzögerungen bei der Zustellung führen. Foto: Manfred Richter/Pixabay

Die Gewerkschaft Verdi hat heute früh erneut zu Warnstreiks bei der Deutschen Post AG in Baden-Württemberg aufgerufen.









Link kopiert



Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG erhöht damit Verdi den Druck auf die Arbeitgeber. Nachdem gestern schon in ausgewählten Standorten die Zustellung bestreikt wurde, weitet die Gewerkschaft die Warnstreikmaßnahmen aus und ruft heute ebenfalls in der Brief-, Verbund- und Paketzustellung die Beschäftigten zu Warnstreiks auf. Die Warnstreiks sollen diesmal zweitägig bis einschließlich Samstag andauern, heißt es in einer Pressemittelung.