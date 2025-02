Tarifverhandlungen: Bahn und EVG reden weiter - noch keine Einigung in Sicht

1 Warnstreiks sind noch nicht möglich, aber demonstriert haben die Bahn-Beschäftigten bereits. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa

Seit Mittwoch verhandeln Bahn und die Gewerkschaft EVG in dritter Runde über mehr Geld. Die Gespräche gehen am Wochenende weiter. Ob eine Einigung zustande kommt, ist offen.









Link kopiert



Berlin - In der dritten Tarifverhandlungsrunde zwischen Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gehen die Gespräche am Wochenende weiter. Seit Mittwoch verhandeln beide Seiten in Berlin über mehr Geld für rund 192.000 Beschäftigte. Am Freitag gab es noch keine Einigung. Bis einschließlich Sonntag haben sich die Tarifparteien dafür in dieser Runde Zeit gegeben.