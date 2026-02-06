Tarifstreit: Verdi kündigt verschärfte Warnstreiks an

Unikliniken sind nur ein Bereich, der kommende Woche bestreikt werden soll. Die Gewerkschaften wollen vor dem Finale im Tarifpoker «ein klares Signal» setzen.
Berlin - Die Menschen in Deutschland müssen sich auf verschärfte Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder in der ersten Hälfte der kommenden Woche einstellen. Verdi-Vizechefin Christine Behle sagte in Berlin "eine bunte erste Wochenhälfte" voraus. Bundesweit seien alle Bereiche mit den Ländern als Arbeitgeber betroffen, insbesondere Unikliniken, aber auch Straßenbauverwaltungen oder die IT.